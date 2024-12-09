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Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД

Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД — бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого во взяточничестве на пять миллиардов рублей.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Может пора уже расстрел возвратить? Совсем уже рамсы попутали?
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14 час.
y
yury
Похоже у тех, кто может это сделать, у самих рыльце в пушку. Вы не видели видео с Председателем Конституционного Суда, когда он отвечал на вопрос журналиста о возвращении высшей меры? Противно было смотреть с каким самодовольным видом он изрек: &quot;Для этого же нужно Конституцию переписать!&quot; (для повышения пенсионного возраста это почему-то помехой не стало). А потом была перечислена недвижимость этого господина. Просто не могу я представить, на какую зарплату можно за одну жизнь столько приобрести.
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13 час.

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