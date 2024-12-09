Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД

y

yury

Похоже у тех, кто может это сделать, у самих рыльце в пушку. Вы не видели видео с Председателем Конституционного Суда, когда он отвечал на вопрос журналиста о возвращении высшей меры? Противно было смотреть с каким самодовольным видом он изрек: "Для этого же нужно Конституцию переписать!" (для повышения пенсионного возраста это почему-то помехой не стало). А потом была перечислена недвижимость этого господина. Просто не могу я представить, на какую зарплату можно за одну жизнь столько приобрести.