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Fesco неизвестно о планах продажи контейнерной "дочки" РЖД

Fesco неизвестно о планах продажи контейнерной "дочки" РЖД

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. Fesco неизвестно о планах продажи контейнерного оператора "РЖД бизнес актив" (входит в дочернюю компанию РЖД - "РЖД логистику"), но она заинтересована в партнёрстве, заявили журналистам в транспортной группе.

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