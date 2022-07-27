Fesco неизвестно о планах продажи контейнерной "дочки" РЖД

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. Fesco неизвестно о планах продажи контейнерного оператора "РЖД бизнес актив" (входит в дочернюю компанию РЖД - "РЖД логистику"), но она заинтересована в партнёрстве, заявили журналистам в транспортной группе.