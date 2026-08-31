Before The Walking Dead, Jon Bernthal Was In A Forgotten Sitcom With A Modern Family Star

Long before he made his name as a no-nonsense action hero, Jon Bernthal dipped his toe into the world of sitcoms - but it wasn't exactly a smash success.
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