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Царьград

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Трамп предупредил о возможном импичменте при победе демократов

Трамп предупредил о возможном импичменте при победе демократов

Демократы в США просят минимальные пожертвования от избирателей на выборы в конгресс в ноябре. "Щедрый жертвователь" удвоит взносы до 250 тысяч долларов.

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