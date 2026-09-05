Фабрика звезд k-pop: как BTS, Stray Kids, Blackpink и Twice захватывают мир и кто им помогает

Музыка в жанре k-pop давно перестала быть нишевым экспортным продуктом Южной Кореи. Но у этой глобальной индустрии есть парадокс: чем больше она становится, тем сильнее ее мировой успех концентрируется вокруг нескольких артистов.
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