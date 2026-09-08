Сенатор Джабаров: вопросы зерна и энергетики — это рычаги давления Москвы на Киев

Киев хочет обсуждать только те вопросы, которые волнуют украинскую сторону, при этом закономерно избегает все вопросы, которые интересуют Россию.
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