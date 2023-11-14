Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    Вот это Евродостижения! А при СССР/оккупантах такого Ниразу "Не было и вот Опять"! Ну тут можно только "поздравить" Т...Бредни Стефанишин...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    У меня есть друзья в Ливии. Когда-то она была расцветающей страной с очень большими планами и возможностями. Сейчас т...Каддафи слишком м...
  • вага карлито
    еще бы пояснили   что это такое было КУБЫШКА Кудрина!)) Подозреваю там тоже что то такое с виртуальной составляющей н...Хорошие новости. ...

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в РФ

Многие, очень многие люди требуют восстановления в России института смертной казни.Перед глазами пример Белоруссии, где, согласно принятому 9.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх