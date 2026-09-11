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Царьград

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УФСБ пресекло незаконный ввоз африканцев в Смоленскую область

УФСБ пресекло незаконный ввоз африканцев в Смоленскую область

В Смоленской области осудили организаторов нелегального ввоза африканцев в Россию. Двое получили по 5 лет и 6 месяцев колонии, третий — условный срок.

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