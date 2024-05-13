Эксперт Коротченко назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Предложение назначить Андрея Белоусова главой Минобороны РФ является исключительно удачным решением, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.
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