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Товарищеский матч. Сербия обыграла в гостях США

Сборная Сербии победила на выезде США (2:1) в товарищеском матче. Товарищеский матч США – Сербия 1:2 (1:1, 0:1) Дата проведения 26 января, 06.

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