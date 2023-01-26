Товарищеский матч. Сербия обыграла в гостях США

Сборная Сербии победила на выезде США (2:1) в товарищеском матче. Товарищеский матч США – Сербия 1:2 (1:1, 0:1) Дата проведения 26 января, 06.
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