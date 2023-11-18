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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард набрал 27 очков в победном матче против «Шарлотт» Ламело Болла

Дэмиан Лиллард набрал 27 очков в победном матче против «Шарлотт» Ламело Болла

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в пятницу сошелся в дуэли с коллегой по амплуа из «Шарлотт» Ламело Боллом.

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