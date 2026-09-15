Важные шаги для создания уютной и стильной террасы

Терраса – это небольшая пристройка к дому, которую обычно делают для отдыха на даче. Чтобы построить классную и уютную террасу, придется приложить немало усилий, поэтому мы в статье собрали важные шаги, которые помогут вам начать, а также мы покажем несколько стильных идей красивой террасы.
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