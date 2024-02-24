Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Споры на форуме - Русским может считать себя лишь православный... Лена ОТВЕТ -Есть понятие этнич...Реплика на призыв...
  • Владимир Акулов
    КТО  РУССКИЙ  ?   О национальности... 1. Национальность каждого - это кровь... Кто твои предки? Где их могилы , ко...Реплика на призыв...
  • саша дмитренко
    аффтар  идиот!!  это  произошло  не  вчера))),,,говорили  по  россия24  и  заодно  назвали  пути,как  будут  обходить...ЦБ негласно перек...

Эксперт рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке

Эксперт рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке

  «Вести информационную войну должны профессионалы» И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
а кто??? ну если не предатели, то дебилы точно! То карты выкладывают, то пишут, что там-то и там-то наши построили целый подземный город, и указывают место- ну не дебилы?...
Ответить
1 час.
АС
Анна Сепп
Кто-то знает, почему под руководством Иосифа Виссарионовича такого хронического долбо...бства не было? Секрет в чём?
Ответить
1 час.
ГД
Галина Дубровская
У нас это СВО каждый день раскладывают как член на многочлен , а это освещается ВЕЗДЕ, они что ? Не понимают этого .мы не страдаем от информационного голода , это операция специалистов и они делают своё дело и мешать не надо , мы просто должны ждать , а они своё дело сделают и скваттера нос туда на надо , предателей полно , надо быть очень осторожными и беречь наших ребят
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору