«Вести информационную войну должны профессионалы» И вновь о наболевшем: блогеры, именующие себя военкорами, и их преступная халатность ради хайпа.
Эксперт рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке
Комментарии
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Татьянка Яцук
а кто??? ну если не предатели, то дебилы точно! То карты выкладывают, то пишут, что там-то и там-то наши построили целый подземный город, и указывают место- ну не дебилы?...
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1 час.
АС
Анна Сепп
Кто-то знает, почему под руководством Иосифа Виссарионовича такого хронического долбо...бства не было? Секрет в чём?
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
У нас это СВО каждый день раскладывают как член на многочлен , а это освещается ВЕЗДЕ, они что ? Не понимают этого .мы не страдаем от информационного голода , это операция специалистов и они делают своё дело и мешать не надо , мы просто должны ждать , а они своё дело сделают и скваттера нос туда на надо , предателей полно , надо быть очень осторожными и беречь наших ребят
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1 час.
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