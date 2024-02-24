Эксперт рассказал, как блогеры подставили наших бойцов в Авдеевке

а кто??? ну если не предатели, то дебилы точно! То карты выкладывают, то пишут, что там-то и там-то наши построили целый подземный город, и указывают место- ну не дебилы?...

ГД

Галина Дубровская

У нас это СВО каждый день раскладывают как член на многочлен , а это освещается ВЕЗДЕ, они что ? Не понимают этого .мы не страдаем от информационного голода , это операция специалистов и они делают своё дело и мешать не надо , мы просто должны ждать , а они своё дело сделают и скваттера нос туда на надо , предателей полно , надо быть очень осторожными и беречь наших ребят