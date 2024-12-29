Володин высказался о важности суверенитета для России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Для России быть суверенным государством не только очень важный вопрос: потеря суверенитета — это потеря страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
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