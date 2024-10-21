Эксперт Мустафа: торговые союзы могут помочь БРИКС в борьбе с санкциями Запада

Товарооборот и финансовый суверенитет — это наиболее важные вопросы для объединения Торговые союзы и сделки в национальных валютах помогут государствам, входящим в состав БРИКС, в борьбе с санкциями Запада, товарооборот и финансовый суверенитет являются наиболее важными вопросами для объединения, сообщил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.