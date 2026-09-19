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Царьград

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Агентство «БелТА»: Россия и Украина обменялись гражданскими лицами

Агентство «БелТА»: Россия и Украина обменялись гражданскими лицами

Россия и Украина 17 сентября произвели обмен гражданскими лицами через Белоруссию. 18 человек пересекли границу в пункте «Новая Гута».

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