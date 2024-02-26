Аршавин дал жёсткую характеристику игре Миранчука в матче с «Аталантой»

Андрей Аршавин высказался об игре Алексея Миранчука в матче с «Миланом». Бывший форвард «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об игре Алексея Миранчука в недавнем матче с «Аталантой».
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