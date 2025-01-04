RG.RU: крупнейшие российские банки запустят социальные вклады с 1 июля 2025 года

Крупнейшие российские банки запустят программу социальных вкладов с 1 июля 2025 года, пишет "Российская газета" "Мы прорабатываем такой вклад и планируем запуск в требуемые законом сроки Ценообразование по вкладу определяется законом - мы будем придерживаться требований", - рассказали в пресс-службе одного из крупных банков.