В 2025 году в России появятся новые отечественные электромобили: подробности о планах

Российский рынок электромобилей готовится к серьезному обновлению. Бренд Evolute, совместное предприятие «Моторинвест» и Dongfeng, обещает в 2025 году представить новые модели, фокусируясь на критически важном аспекте – максимальной локализации производства.
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