ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    Как умирают деревни? Так же видимо, как и люди. Кто-то быстро, в результате пожара. Как выстрел - резко и больно. Е...Прощай...
  • Виктор Белогорцев
    Проходит жизнь, шуршат её страницы. Мелькают дни, сплетаются в года. И прошлое уже не повторится, Ни завтра, ни сегод...Прощай...
  • Владимир Шабалин
    Молодая еще на вид. После отсидки  поживет... Наверное, в укромном местечке капиталец припрятан.Суровый приговор ...

Кризис международных институтов прогрессирует

Кризис международных институтов прогрессирует

Я глубоко убеждён, что переход от однополярного мира к многополярному – процесс, которому мы имеем возможность быть свидетелями – вряд ли сумеет обойтись без изменений (а кое-где и отмены) прежних, казалось бы устоявшихся принципов международных отношений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Давно  НАДО ЗАБИТЬ  на  ШЕСТЕРОК ФАШИЗМНГТОНА  и  НЕ ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧИ  так как на ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ  и так  ЗНАЕМ ИХ ,,ОТВЕТЫ,, ...!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх