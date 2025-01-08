Ночная атака врага: силы ПВО уничтожили десятки БПЛА, начался пожар на нефтебазе в Энгельсе

Враг атаковал беспилотниками несколько регионов России, силы ПВО Армии России отразили удар. В Энгельсе (Саратовская область) в результате падения обломков начался пожар в районе нефтебазы, в городе слышны взрывы.
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