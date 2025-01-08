Русская весна
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Русская весна

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Ночная атака врага: силы ПВО уничтожили десятки БПЛА, начался пожар на нефтебазе в Энгельсе

Ночная атака врага: силы ПВО уничтожили десятки БПЛА, начался пожар на нефтебазе в Энгельсе

Враг атаковал беспилотниками несколько регионов России, силы ПВО Армии России отразили удар. В Энгельсе (Саратовская область) в результате падения обломков начался пожар в районе нефтебазы, в городе слышны взрывы.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Не может беспилотник не познанным пролететь 1000км,или мы не можем их находить в полете . Может их запускают из России - сидельцы.
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14 час.

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