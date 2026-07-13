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Зверев – пятый игрок, проигравший в финалах всех «Больших шлемов»

Александр Зверев уступил Яннику Синнеру в финале « Уимблдона » – 7:6(7), 6:7(2), 3:6, 4:6. Таким образом, немец проиграл финалы всех четырех турниров «Большого шлема».

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