Политика как он...
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Политика как она есть

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В Гватемале нашли неизвестный до сих пор город майя возрастом почти 3000 лет

В Гватемале нашли неизвестный до сих пор город майя возрастом почти 3000 лет

Археологи обнаружили на севере Гватемалы руины города майя возрастом почти 3000 лет, с пирамидами и памятниками, которые указывают на то, что он был важным церемониальным местом.

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