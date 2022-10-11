Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    а во сколько она оценила свою нефть....Глава Минфина США...
  • Зоя
    ювелирная работа с учетом 11 погибших и 50-60 раненых,по сообщению самой УкраиныСообщается, что м...
  • Зоя
    даже шпроты у них  стали отвратными, только российские  Калиниградские "За родину"-классика...,и высокое качечтвоАмериканское изда...

Военная разведка Украины назвала нанесение массированных ракетных ударов «фирменным стилем» нового командующего СВО

Военная разведка Украины назвала нанесение массированных ракетных ударов «фирменным стилем» нового командующего СВО

Нанесение массовых ракетных ударов по критически важной инфраструктуре - это стиль работы нового командующего российской спецоперацией на Украине Сергея Суровикина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх