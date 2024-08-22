Горожанам рассказали, как в Москве отмечают День Государственного флага РФ

В четверг, 22 августа, столица отмечает День Государственного флага Российской Федерации. В парках, музеях и общественных пространствах в разных районах города проходят патриотические акции, выступления вокальных и инструментальных коллективов, мастер-классы и другие мероприятия.
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