Банки США успешно прошли стресс-тест на способность пережить тяжелый кризис

Крупнейшие американские банки смогут пережить серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время кризиса, следует из результатов ежегодного стресс-теста, который проводит Федеральная резервная система (ФРС) США.
Крупнейшие американские банки смогут пережить серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время кризиса, следует из результатов ежегодного стресс-теста, который проводит Федеральная резервная система (ФРС) США.
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