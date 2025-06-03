«Коммерсантъ» узнал о взрывчатке происхождения США на ж/д путях в Брянской области

Оперативно-следственная группа обнаружила не сработавшую бомбу, состоящую примерно из 10 кг пластиковой взрывчатки C-4 американского происхождения, под мостом на перегоне между станциями Унеча и Жеча в Брянской области, где 1 июня произошел взрыв, не приведший к жертвам, пишет «Коммерсантъ».