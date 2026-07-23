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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» объявила о переходе Адейеми из «Боруссии» за 22+7 млн евро. Контракт – до 2031 года

Карим Адейеми стал игроком «Барселоны». Каталонский клуб объявил о переходе вингера из дортмундской « Боруссии ».

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