Какую технику выбрать для дачи до 10 соток: личный разбор от подготовки почвы до уборки участка

Каждый год с первыми тёплыми днями наступает момент, когда участок требует внимания, а привычные ручные инструменты начинают вызывать только усталость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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