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РИА Новости: в США и ЕС продают «карьерные заклинания» для помощи соискателям

РИА Новости: в США и ЕС продают «карьерные заклинания» для помощи соискателям

Стагнация рынка труда на Западе привела к тому, что магазины в США и европейских странах начали массово предлагать «карьерные заклинания», якобы способные помочь в поисках работы и продвижении по карьерной лестнице.

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