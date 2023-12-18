Владельцы оборонного холдинга на Урале почти 10 лет спонсировали ВСУ

Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Владельцы российского промышленного холдинга на протяжении почти 10 лет занимались финансированием украинских вооруженных формирований, сообщили "Известия".
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