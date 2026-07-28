Трамп и Зеленский в ходе встречи обсудили визит Кушнера и Уиткоффа в Киев

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете обсудили, в частности, возможную поездку в Киев спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.