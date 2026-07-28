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ИА Регнум

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Трамп и Зеленский в ходе встречи обсудили визит Кушнера и Уиткоффа в Киев

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи в Овальном кабинете обсудили, в частности, возможную поездку в Киев спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

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