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Царьград

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В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до −2°C и туман

В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до −2°C и туман

В ночь на 13 октября в отдельных районах Беларуси ожидается до минус 2 градусов и туман, днем воздух прогреется до 9–15 тепла, местами пройдут небольшие дожди.

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