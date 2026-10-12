В Беларуси 13 октября ожидаются заморозки до −2°C и туман

В ночь на 13 октября в отдельных районах Беларуси ожидается до минус 2 градусов и туман, днем воздух прогреется до 9–15 тепла, местами пройдут небольшие дожди.
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