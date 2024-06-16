Какой УФ-индекс безопасен для загара?

Ультрафиолетовое излучение нельзя увидеть, потрогать и даже почувствовать. Воздействию солнечного УФ-излучения подвергается каждый из нас, а некоторые люди контактируют с его искусственными источниками (медицинскими, промышленными и косметическими приборами).
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