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Вашингтон отказал Киеву в торге: США не станут платить за прекращение атак на российские НПЗ

Вашингтон отказал Киеву в торге: США не станут платить за прекращение атак на российские НПЗ

Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что Вашингтон не намерен предлагать Киеву какие-либо уступки в обмен на отказ от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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