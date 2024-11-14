Американский самолет впервые заправил истребитель российского производства

Топливозаправщик Boeing KC-135 заправляет Су-30МКМ / © 141st Air Refueling Wing Военно-воздушные силы Национальной гвардии Вашингтона сотрудничают с малазийскими ВВС с 2017 года, но это была первая в истории воздушная дозаправка Су-30МКМ, выполненная самолетом американского производства.