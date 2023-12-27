Офицер Марочко: командование ВСУ насыщает фронт старым советским вооружением

Командование Вооруженных сил Украины все чаще передает на фронт старое советское оружие. Об этом рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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