Сотрудники НАЦ провели обыски в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту электоральной коррупции

В отношении жительницы села Дубэсарий-Векь Криулянского района НАЦ и прокуратура расследуют дело об электоральной коррупции, выразившееся в предложении различных выгод с целью склонить избирателя к реализации своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской избирательной гонке.
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