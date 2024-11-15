Сотрудники НАЦ провели обыски в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту электоральной коррупции

В отношении жительницы села Дубэсарий-Векь Криулянского района НАЦ и прокуратура расследуют дело об электоральной коррупции, выразившееся в предложении различных выгод с целью склонить избирателя к реализации своих избирательных прав в пользу кандидата, зарегистрированного в президентской избирательной гонке.