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Мировое обозрение

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Tesla Model 3 в США впервые опустилась в цене ниже $39 000

Tesla Model 3 в США впервые опустилась в цене ниже $39 000

Снижение объёмов поставок электромобилей Tesla в третьем квартале сопутствовало сохранению прежних целевых показателей по итогам всего года, поэтому для стимулирования спроса компания в очередной раз снизила цены на свою продукцию в США.

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