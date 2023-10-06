Tesla Model 3 в США впервые опустилась в цене ниже $39 000

Снижение объёмов поставок электромобилей Tesla в третьем квартале сопутствовало сохранению прежних целевых показателей по итогам всего года, поэтому для стимулирования спроса компания в очередной раз снизила цены на свою продукцию в США.
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