Офис президента Украины Владимира Зеленского желает провести переговоры с командой бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы обсудить решение текущего конфликта, при котором Киев не потерял бы земли.
Офис Зеленского ищет общения с командой Трампа
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Трамп ничуть не лучше Байдена. Такая же сволочь.
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18 час.
Eduard
Трамп молодец,но ему надо избавляться от старой команды.На Трама тоже давят,как на всех имеющих свое мнение!
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10 час.
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