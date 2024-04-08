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Офис Зеленского ищет общения с командой Трампа

Офис Зеленского ищет общения с командой Трампа

Офис президента Украины Владимира Зеленского желает провести переговоры с командой бывшего американского лидера Дональда Трампа, чтобы обсудить решение текущего конфликта, при котором Киев не потерял бы земли.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Трамп  ничуть не  лучше  Байдена. Такая  же сволочь.
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18 час.
Eduard
Трамп молодец,но ему надо избавляться от старой команды.На Трама тоже давят,как на всех имеющих свое мнение!
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10 час.

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