Симоньян пообещала Зеленскому тюрьму вместо переговоров, а Кадыров потребовал от него извинений

Российской разведке отдали приказ не выпускать из Украины Александра Турчинова. Как сообщает Telegram-канала Mash со ссылкой на неназванные источники в Минобороны, над ним решено провести показательный суд за совершенные им военные преступления.
Российской разведке отдали приказ не выпускать из Украины Александра Турчинова. Как сообщает Telegram-канала Mash со ссылкой на неназванные источники в Минобороны, над ним решено провести показательный суд за совершенные им военные преступления.
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