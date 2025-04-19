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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Москва упростила процедуру согласования перепланировок жилья

Москва упростила процедуру согласования перепланировок жилья

Сроки рассмотрения заявлений сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Упрощен порядок для работ без проекта — по эскизу, включая устройство/демонтаж подиумов, пандусов, ступеней и заложение проемов в несущих стенах В Москве упростили порядок согласования перепланировок помещений в домах.

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