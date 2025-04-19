Москва упростила процедуру согласования перепланировок жилья

Сроки рассмотрения заявлений сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Упрощен порядок для работ без проекта — по эскизу, включая устройство/демонтаж подиумов, пандусов, ступеней и заложение проемов в несущих стенах В Москве упростили порядок согласования перепланировок помещений в домах.