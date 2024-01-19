Финансист Валишвили призвала отказаться в банке от ненужных услуг

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в разговоре с агентством "Прайм" сообщила, что существует несколько способов защититься от скрытых списаний с карты, которые практикуют банки и маркетплейсы.