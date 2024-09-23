Переделка балкона хрущёвки руками жены, оказывается женщина может даже больше чем строители. Результат превзошел все ожидания
Нет ни одного человека, который не сталкивался с ремонтом в своей жизни А может и есть!
Я ремонт не люблю, ведь это стресс, трата средств, мусор и море проблем, особенно с выбором строителей.
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Вот не надо выдавать свою работу за работу жены. А прокололись на ящике для инструментов, который для женщин на фиг не нужен, а вот для мужчин - великая ценность.
... Я бы назвала такой ящик "для картошки" ...Но Я же женщина ...😜 ...мне инструменты пофигу...😁
Всё очень понравилось, но вот стену на таком маленьком балконе лучше бы сделать просто штукатуренную лаконичную, а то получается тяжеловато. Подоконник из травки красиво, но пыль собирается, надо пылесосить регулярно. У меня такой же балкон и пыль на подоконнике и на окнах собирается ежедневно, хотя дом внутри квартала.
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