Переделка балкона хрущёвки руками жены, оказывается женщина может даже больше чем строители. Результат превзошел все ожидания

Т Татьяна Вот не надо выдавать свою работу за работу жены. А прокололись на ящике для инструментов, который для женщин на фиг не нужен, а вот для мужчин - великая ценность.

КН Клюева Наташа ... Я бы назвала такой ящик "для картошки" ...Но Я же женщина ...😜 ...мне инструменты пофигу...😁