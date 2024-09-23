Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Коптяев
    Бассейн в России - излишество, теплая погода редко, так что толку от него мало.Не верится, что э...
  • Ольга Ушакова
    Всё очень понравилось, но вот стену на таком маленьком балконе лучше бы сделать просто штукатуренную лаконичную, а то...Переделка балкона...
  • Татьяна
    А причем здесь азиатские девушки? Вы явно что-то перепутали,,,,,Теперь буду носит...

Переделка балкона хрущёвки руками жены, оказывается женщина может даже больше чем строители. Результат превзошел все ожидания

Переделка балкона хрущёвки руками жены, оказывается женщина может даже больше чем строители. Результат превзошел все ожидания

Нет ни одного человека, который не сталкивался с ремонтом в своей жизни А может и есть! Я ремонт не люблю, ведь это стресс, трата средств, мусор и море проблем, особенно с выбором строителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
Татьяна
Вот не надо  выдавать свою работу за работу жены. А прокололись на ящике для инструментов, который для женщин на фиг не нужен, а вот для мужчин - великая ценность.
Ответить
14 час.
КН
Клюева Наташа
... Я бы назвала такой ящик &quot;для картошки&quot; ...Но Я же женщина ...😜 ...мне инструменты пофигу...😁
Ответить
10 час.
Ольга Ушакова
Всё очень понравилось, но вот стену на таком маленьком балконе лучше бы сделать просто штукатуренную лаконичную, а то получается тяжеловато. Подоконник из травки красиво, но пыль собирается, надо пылесосить регулярно. У меня такой же балкон и пыль на подоконнике и на окнах собирается ежедневно, хотя дом внутри квартала.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх