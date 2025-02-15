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Трехкратный чемпион мира назвал причину, почему Овечкину не нужно худеть

Трехкратный чемпион мира назвал причину, почему Овечкину не нужно худеть

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением весе российского капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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