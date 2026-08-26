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МОСИНФОРМ

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Что не пропустить 26 августа в Москве

Что не пропустить 26 августа в Москве

— первый рейс нового двухэтажного скоростного поезда Москва — Ярославль; — продолжается Неделя панды Катюши в Московском зоопарке: лекция «Большие панды — загадочные гости с Востока» в 15:00 в лектории (по регистрации через «Мосбилет»), интерактивные площадки с 14:00 до 16:00; — концерт «Прерванный полет» в парке «Зарядье» в 20:00 (посвящен Владимиру Высоцкому, с участием Виктора Добронравова, Даниила Страхова и Зары, в рамках фестиваля «Культурный город»); — кинотрак Московской международной недели кино в Лианозовском парке (бесплатные кинопоказы, по регистрации); — продолжаются кинопоказы в «Зеленом дворике» театра «Современник»; Хорошего дня, москвичи!.

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