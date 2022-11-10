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Поступило сообщение о минировании владимирского медколледжа

Поступило сообщение о минировании владимирского медколледжа

Из здания на улице Михайловской студентов и преподавателей эвакуировали.Сегодня около десяти часов утра в экстренные службы поступило сообщение о взрывном устройстве в здании Владимирского базового медицинского колледжа на улице Михайловской.

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