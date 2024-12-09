Сирия пала. России предстоят трудные решения

ИРИНА АЛКСНИС Стремительный коллапс Сирии вызвал две самых горячих темы для обсуждения: во-первых, почему это произошло, а во-вторых, как Россия и Иран (у которого там куда более обширные и серьезные интересы) вообще позволили этому случиться.