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Закон и Порядок

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  • Бобкина Татьяна
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Сирия пала. России предстоят трудные решения

Сирия пала. России предстоят трудные решения

ИРИНА  АЛКСНИС Стремительный коллапс Сирии вызвал две самых горячих темы для обсуждения: во-первых, почему это произошло, а во-вторых, как Россия и Иран (у которого там куда более обширные и серьезные интересы) вообще позволили этому случиться.

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