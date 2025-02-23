Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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И еженедельный дайджест, конечно. 23 февраля 2025

Эта неделя войдёт в историю как время, когда жалкие США навлекли на себя гнев Великой Украинской Империи (сокращённо ВУИ, как визг поросёнка).

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