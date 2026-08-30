Рубин Динамо Махачкала: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 30 августа 2026

Во воскресенье, 30 августа, сыграют Рубин и Динамо Махачкала в матче 6-го тура Альфа-банка РПЛ. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.